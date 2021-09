A Lisboa de bairro de Carlos Moedas

Parado à frente do número 27 da rua Ferreira Borges, Carlos Moedas evoca a sua primeira morada em Lisboa. Poucas semanas depois de o Chiado ter ardido (25 de agosto de 1988), com 18 anos e somente mais uns dias, o futuro estudante de Engenharia Civil do Instituto Superior Técnico, vindo de Beja, passava a viver num quarto do 5º andar daquele prédio de Campo de Ourique.



“A minha irmã, que acabou nessa altura o curso, também ficou em Campo de Ourique. Tínhamos um familiar que morava aqui e sempre podia ser um apoio, por isso escolheu-se esta zona das duas vezes. A minha primeira renda foi 6 contos [30 euros]”, refere Moedas, que durante o curso ainda mudaria de alojamento, mas sempre em regime de quarto alugado naquele quarteirão.



Até hoje, em Lisboa, não morou noutro bairro – está atualmente na terceira vaga de permanência, após as conhecidas interrupções de Paris/Massachusetts/Londres (outubro de 1992 a agosto de 2004) e Bruxelas (novembro de 2014 a dezembro de 2019). Não poderia, por isto, deixar de ser esta a área que o candidato à autarquia escolheu para mostrar à SÁBADO a sua Lisboa de bairro: locais, percursos, hábitos, gostos e pessoas.