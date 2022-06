Caos nos novos autocarros amarelos da Margem Sul

A revolução ditada pelos novos autocarros amarelos entre a Margem Sul do Tejo e Lisboa arrancou mal – e continua pior. Passou quase um mês desde que a nova operadora Alsa Todi, de origem espanhola, deu início à operação, de forma “atabalhoada”, segundo trabalhadores e utentes, tentando assegurar as carreiras da área 4 (Alcochete, Moita, Montijo, Palmela e Setúbal com mais de 400 mil habitantes), em substituição da Transportes Sul do Tejo (TST).