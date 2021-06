Campanha interna no PS: o carro com chauffeur, a sede lúgubre e o bullying

O CASO DO CARRO

Não passou despercebido a alguns militantes que António Costa tem ido às apresentações da sua moção, como candidato à liderança do PS, numa viatura do partido, com motorista – estaria a usar meios partidários em pé de desigualdade com o adversário, Daniel Adrião. Contactado, o PS esclareceu que disponibilizou carro aos dois candidatos, e reenviou o email enviado aos dois diretores de campanha a 31 de maio. Ora, é o diretor de campanha de Adrião, Agostinho Gonçalves, a indignar-se, depois de ver o email, através da SÁBADO: "Pois, enviaram para um email que não é o meu, tiraram uma letra. E não só receberam de certeza notificação de que o mail foi devolvido como, curiosamente, recebo sem problema toda a propaganda de António Costa no meu email, da mesma base de dados. Isto é maquiavélico. Para quê estes expedientes"?



O mesmo mail enviado para o endereço errado também disponibiliza 10 mil para campanha. Que a campanha desconhecia em absoluto até ao contacto da SÁBADO. "O Daniel tem andado de comboio, fica em casa de amigos, e afinal tínhamos isto, é isso? Que subtileza!" E motorista, isso nem o mail prevê.



Em todo o caso, já depois dos contactos da SÁBADO e do fecho da edição impressa da revista, houve uma novidade e o caso ficou resolvido: a campanha de Adrião tem agora disponível para sua utilização um Renault Megane.