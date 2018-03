Três dias após estar a ser emitido pela RTP, SIC, TVI e Porto Canal, o anúncio contra o consumo excessivo de açúcar do Ministério da Saúde teve que ser refeito. A campanha do Governo levou anunciantes a fazer queixas devido à parecença com alguns dos seus produtos, obrigando as televisões a parar a sua emissão.

"O Ministério da Saúde foi informado pelas estações de televisão de que clientes do espaço publicitário se terão manifestado desagradados relativamente ao facto de alguns produtos apresentados nesta campanha poderem, no limite, remeter para gamas e marcas específicas", disse fonte do Ministério ao Observador.

A campanha "Açúcar escondido nos alimentos" começou no dia 23 de Fevereiro, após um protocolo assinado no Palácio da Rocha do Conde d’Óbidos, em Lisboa, e foi retirada do ar no dia 26. Esta quinta-feira, 8 de Março, o anúncio – alterado – voltou a ser exibido pelas televisões.

Quem se queixou?

O anúncio inicial recebeu queixas da Unilever, que produz a Calvé – e afirmou que a embalagem de ketchup era igual à sua –, da Sumol/Compal, que garante que a lata de surge na campanha é igual à de Sumol e da Nestlé, que se queixou da caixa de cereais.