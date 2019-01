O valor patrimonial de apenas metade destes imóveis ascende a 3,9 milhões de euros, de acordo com uma auditoria da Inspeção-Geral de Finanças.

Ministério da Saúde tinha 114 imóveis desocupados no início de 2018, envolvendo uma área de "pelo menos 369 mil metros quadrados e um valor patrimonial de 3,9 milhões de euros, relativo apenas a metade desses imóveis". Quem o diz é a Inspeção-Geral de Finanças (IGF) numa auditoria acabada de divulgar que abrangeu o biénio 2016/2017 e teve como ifnalidade verificar se a gestão do património imobiliário afeto ao MS é efetuada de forma efeciente.



