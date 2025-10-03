Câmara confirma risco de incêndio no centro de Lisboa denunciado pelo Repórter SÁBADO

Inspeções a edifício confirmaram que apesar de morarem lá mais de 100 pessoas, edifício não tem "quaisquer condições de habitabilidade e de segurança contra incêndio".

Um relatório da Câmara Municipal de Lisboa considera que de facto as casas em questão não têm "quaisquer condições de habitabilidade e de segurança contra incêndio" e define que o proprietário e o arrendatário devem deixar de utilizar o edifício num prazo de cinco dias.



Edifício perto da Sé Catedral apresenta risco de incêndio

No documento a que a SÁBADO teve acesso a autarquia concede cinco dias para abandonar o edifício para permitir aos moradores encontrarem uma solução alternativa para residência. A reportagem que denunciou as condições deste edifício - que representava um risco de incêndio no centro de Lisboa - foi emitida a 21 de setembro e a auditoria aconteceu a 25 de setembro. Pode ver o programa na íntegra neste link.

Após investigação da Polícia Municipal, do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa e do Serviço Municipal de Proteção Civil de Lisboa, o espaço "apresenta graves lacunas de segurança" e um elevado risco de incêndio devido a uma instalação elétrica "muito deficiente, desprotegida e sobrecarregada". É ainda referida a inexistência de formas de combater incêndios e de "caminhos de evacuação".

A auditoria apurou ainda que os "compartimentos" chegam a ter "uma, duas a três pessoas em condições de insalubridade", havendo 52 compartimentos onde moram cerca de 100 pessoas.

Como o Repórter SÁBADO tinha revelado a 21 de setembro havia quartos de 2 m² a serem alugados por 300 euros neste edifício junto à Sé Catedral de Lisboa. Foram construídos mais de 100 quartos que são ocupados por imigrantes e que condições em que estão representam um perigo público.