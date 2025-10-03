Passos Coelho "não se sente amarrado" a obrigação de apoiar Marques Mendes

O antigo primeiro-ministro e líder do PSD considera não ter qualquer obrigação de apoiar publicamente um candidato presidencial.

Pedro Passos Coelho diz não se sentir "amarrado" à obrigação de apoiar de forma pública qualquer um dos candidatos às eleições presidenciais do próximo ano, incluindo Luís Marques Mendes, candidato formalmente apoiado pelo PSD, noticia esta sexta-feira o Expresso.



Passos Coelho comenta apoio a Marques Mendes nas presidenciais

O antigo primeiro-ministro e líder dos sociais-democratas diverge, assim, do apelo feito por Francisco Pinto Balsemão, um dos fundadores do partido, para que os sociais-democratas "cerrem fileiras" no apoio a Marques Mendes para impedir a dispersão de votos à direita, que apresenta numerosas candidaturas, entre as quais a do líder do Chega, André Ventura.

Entre antigos líderes do PSD, Marques Mendes deverá contar com o apoio público de Cavaco Silva, enquanto Manuela Ferreira Leite, Luís Filipe Menezes e Balsemão já vieram a terreiro apoiar o também antigo presidente do PSD. Pedro Santana Lopes diz-se dividio entre apoiar Cotrim de Figueiredo ou o socialista António José Seguro, enquanto Durão Barroso mantém o silêncio sobre a matéria e Rui Rio é o mandatário do almirante Gouveia e Melo.