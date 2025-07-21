Calor volta a partir de 5ª feira com temperaturas acima de 40 graus no interior

Os valores de temperatura máxima, prevê o IPMA, vão subir acima de "30°C na generalidade do território do continente, devendo superar 40°C em algumas regiões, em especial do interior".

As temperaturas vão aumentar a partir de quinta-feira e superar os 40 graus em algumas regiões de Portugal Continental, em especial do interior, segundo as previsões divulgadas hoje pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



Luís Forra/Lusa

"Existe uma tendência para que o anticiclone, localizado na região dos Açores, se intensifique e se estenda em crista para a Europa Central a partir de dia 24, originando um fluxo do quadrante leste e, consequentemente, um transporte de uma massa de ar quente e seco sobre a Península Ibérica e o arquipélago da Madeira", explicou o IPMA, num comunicado.

Assim, depois de dias "com temperaturas próximas, ou ligeiramente inferiores, ao normal para a época do ano no continente", que vão continuar no início desta semana, "prevê-se uma subida significativa da temperatura do ar no final da semana", indicou a mesma nota informativa.

Os valores de temperatura máxima, prevê o IPMA, vão subir acima de "30°C na generalidade do território do continente, devendo superar 40°C em algumas regiões, em especial do interior".

No arquipélago da Madeira, as temperaturas máximas "poderão rondar ou mesmo ultrapassar 30°C, em especial na vertente sul e nas regiões montanhosas", acrescentou.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera admite que ainda existe "alguma incerteza na intensidade e duração do episódio, aconselhando o acompanhamento das previsões nos próximos dias".