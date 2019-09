Caçadores ponderam criar partido contra o PAN

A Federação Portuguesa de Caça (FENCAÇA) considera criar um partido caso o Partido Socialista chegue a um entendimento com o PAN depois das eleições legislativas.

Em comunicado, a FENCAÇA alerta: "Se se mantiverem as previsões que as sondagens apontam, o Partido Socialista ganhará as próximas eleições com maioria absoluta e daí não virá mal algum, ou estará próximo dela, e aí é que está o busílis da questão."

"Irá o Partido Socialista fazer um entendimento com o PAN? Bem se isso acontecer só nos resta prepararmo-nos para criar uma plataforma ou um partido, que junte todos os agentes ligados ao mundo rural e às tradições, para nos confrontarmos no Parlamento com as mesmas armas", considera o presidente da FENCAÇA, Jacinto Pinto.

"Aí deixamos de contar com os partidos tradicionais para nos defendermos e fazemos a nossa própria defesa, porque se nos juntarmos seremos seguramente muitos mais que o PAN", termina o comunicado.



Em Portugal, há 250 mil pessoas com licença de uso e porte de arma de caça e carta de caçador. Em junho deste ano, o PAN tinha 2 mil militantes.