A Associação Nacional de Proprietários Rurais e Gestão Cinegética e Biodiversidade (ANPC), que representa proprietários rurais e gestores cinegéticos, consideram que o tema da ecologia tem resvalado, nos vários debates políticos no âmbito das eleições legislativas, para "discussões extremistas, muitas delas desfasadas da realidade"."O mundo rural e as suas atividades e tradições, e a gestão cinegética em particular, não podem ser vistos como negativos, quando a gestão destas atividades faz parte da Natureza e do equilíbrio dos habitats. Também é ecologia, e qualquer tentativa de a marginalizar será pura 'Ecoditadura'. E isso a ANPC não quer que contamine a democracia em Portugal ", considera a ANPC, num comunicado enviado à imprensa.De acordo com a associação, "é de saudar" que o tema da ecologia esteja presente no debate político. Contudo, aos olhos da ANPC, "este tema nem sempre é tratado com o devido enquadramento". "Não basta dizer que se é 'amigo dos animais' para que, efetivamente, se defenda os animais. E isto não é algo que seja dirigido a um partido em particular, mas sim a todos, já que nenhum partido diz que não é amigo dos animais. A humanização dos animais é um princípio com o qual discordamos totalmente, concordando sim com o reforço dos deveres das pessoas para com o bem-estar animal", salienta."Legislar de uma forma autista de nada serve, se não se salvaguardar a sustentabilidade social, económica e cultural de quem tem a capacidade de promover e manter a sustentabilidade ambiental no terreno", concluem os proprietários rurais e gestores cinegéticos.Esta não é a primeira vez que uma organização de caçadores se manifestou no âmbito das atuais eleições legislativas. A Federação Portuguesa de Caça (FENCAÇA) considera criar um partido caso o Partido Socialista chegue a um entendimento com o PAN depois das eleições legislativas.

"Irá o Partido Socialista fazer um entendimento com o PAN? Bem se isso acontecer só nos resta prepararmo-nos para criar uma plataforma ou um partido, que junte todos os agentes ligados ao mundo rural e às tradições, para nos confrontarmos no Parlamento com as mesmas armas", considera o presidente da FENCAÇA, Jacinto Pinto. Recorde-se que existe em Portugal cerca de 250 mil pessoas com licença de uso e porte de arma de caça e carta de caçador. Em junho deste ano, o PAN tinha 2 mil militantes.