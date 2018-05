30 cabras anãs limparam toda a matéria combustível de meio hectare de terreno em Fiães, Santa Maria da Feira. A experiência "está a corresponder ao previsto".

Em um mês, 30 cabras anãs limparam cerca de meio hectare de terreno em Fiães, Santa Maria da Feira. A engenheira zootécnica responsável, Ana Catarina Fontes, diz que os resultados da experiência deixaram os organizadores "bastante satisfeitos".



O projecto, designado de "gestão de combustíveis florestais com recurso a cabras sapadoras", tem a duração de três meses e contou com a colaboração da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) e Associação de Desenvolvimento Rural Integrado das Terras de Santa Maria (ADRITEM). Começou em Março e, um mês depois do início, o primeiro mês, "a ingestão de matéria está a corresponder ao previsto".



"Elas [as cabras sapadoras] tinham duas parcelas de terreno para limpar. A primeira está totalmente limpa e já passaram para a segunda parcela há cerca de uma semana onde também já se nota uma grande diferença no terreno", explicou a engenheira ao Jornal de Notícias.



Contudo, o primeiro mês "foi complicado": "elas não gostam de trabalhar à chuva". "Mas com a melhoria do tempo têm dado um maior rendimento", adiantou.



Segundo as contas de Ana Catarina Fontes, o terreno de um hectare deverá ficar limpo de matéria combustível antes do final dos três meses de experiência. No fim, os resultados serão bons para o terreno e para o peso corporal das cabras: "Elas estão a ganhar peso naturalmente e só ingerem suplemento à noite." "É sinal de que esta é também uma alimentação válida", sublinha a engenheira.