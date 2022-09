Bruxelas discute imposto que Costa pôs na gaveta

Carlos César foi até agora a única voz no PS a defender publicamente a criação de impostos sobre lucros extraordinários nas empresas que estão a lucrar com a crise. Três dias antes do Conselho de Ministros extraordinário para aprovar medidas de combate à inflação, uma fonte próxima de António Costa matava a ideia na manchete do Público. Mas Costa pode vir a ser empurrado a criar este imposto.