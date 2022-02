A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Bruno Paixão admite ter colaborado com empresa investigada no saco azul do Benfica

O ex-árbitro de futebol Bruno Paixão está sob investigação no âmbito da constituição de uma cascata de empresas que colaboravam com o Benfica. O árbitro terá recebido 1,9 milhões por serviços prestados ao Benfica. Em declarações à CNN, o árbitro disse que tudo se tratou de uma "mera coincidência".







Bruno Paixão, árbitro

Há suspeitas de que o dinheiro serviria mesmo para adulterar a verdade desportiva através de subornos a árbitros, entre eles, Bruno Paixão. Ao que a SÁBADO conseguiu apurar, em investigação estão três empresas, no processo do saco azul: Dynethic, Questão Flexível e Best for Business. Terá sido da Best for Business que terá saído o pagamento para Bruno Paixão, mais precisamente para a empresa Átomos Célebres Unipessoal.

O Ministério Público estará a investigar pagamentos do Benfica a estas três empresas. Segundo a CMTV, a suspeita indica que as empresas na órbita de Bruno Paixão faturavam ao clube de forma a constituir um saco azul para despesas informais.



Há suspeitas de que o dinheiro serviria mesmo para adulterar a verdade desportiva através de subornos a árbitros. Se ficar provado, o Benfica pode descer de divisão.



Neste momento todas as investigações relacionadas com o Benfica estão juntas num único processo. Mala Ciao, Vouchers, E mails e Saco Azul fazem parte de um único processo.



Com Carlos Rodrigues Lima

Tópicos O antigo árbitro admite ter trabalhado com uma das empresas investigadas no saco azul do Benfica

Bruno Paixão admitiu ter trabalhado com uma das empresas em questão na ajuda do desenvolvimento de um sistema de controlo da qualidade, mas refere que não teve qualquer relação com o negócio da mesma com o Benfica.