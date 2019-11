A primeira sessão de julgamento da invasão à Academia do Sporting, em Alcochete, a 15 de maio de 2018, terminou com o antigo oficial de ligação aos adeptos do Sporting, Bruno Jacinto, a revelar no Tribunal de Monsanto, em Lisboa,que sabia do ataque a Alcochete e não avisou a PSP.Bruno Jacinto, que foi o único dos 43 arguidos presentes (Fernando Mendes, ex-líder da claque, justificou a ausência devido a questões de saúde) a querer prestar declarações na primeira sessão, indicou também que informou o então diretor-geral do Sporting, André Geraldes, de que elementos da claque Juventude Leonina se iam deslocar à Academia, em Alcochete, no dia do ataque.O processo pertence ao Tribunal de Almada, mas por "questões de logística e de segurança" realiza-se em Monsanto, em Lisboa, explicou anteriormente à agência Lusa fonte judicial, e terá como presidente do coletivo de juízes Sílvia Pires.Bruno de Carvalho, Mustafá e Bruno Jacinto, ex-oficial de ligação aos adeptos, estão acusados, como autores morais, de 40 crimes de ameaça agravada, de 19 crimes de ofensa à integridade física qualificada e de 38 crimes de sequestro, todos estes (97 crimes) classificados como terrorismo.

Os três arguidos respondem ainda por um crime de detenção de arma proibida agravado e Mustafá também por um crime de tráfico de estupefacientes.