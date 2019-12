Bruno Fernandes e Ristovski são ouvidos esta terça-feira sobre ataque a Alcochete

Bruno Fernandes e Stefan Ristovski são duas das testemunhas que vão ser ouvidas na sessão desta terça-feira no Tribunal de Monsanto, no âmbito do processo do ataque à Academia do Sporting, em Alcochete, a 15 de maio de 2018.

Além dos dois jogadores do plantel do Sporting, o coletivo de juízes também vai ouvir Vasco Fernandes, secretário técnico do Sporting que terá dado indicações aos jogadores sobre as alterações no horário do treino, fazendo a ponte entre a equipa e Jorge Jesus que era, à altura do ataque, o treinador do Sporting.

Na última sessão, esta segunda-feira, foram ouvidos os jogadores Luís Maximiano, Wendel e Jeremy Mathieu. O guarda-redes foi o primeiro a testemunhar, afirmando ter ficado "bloqueado e sem ação" durante o ataque enquanto os seus companheiros eram agredidos.

Wendel afirmou ter sido agredido com estaladas na cara por um dos elementos e viu "agressões a outros companheiros", indicando que os invasores "ficaram cerca de cinco minutos no balneário" e que "foi tudo muito rápido". Já Mathieu disse "nunca mais esquecer" o medo que sentiu durante o ataque. "Ainda hoje, no final dos jogos, penso nesse dia. Tenho medo que isto volte a acontecer", disse aos juízes.

O processo tem 44 arguidos, acusados da coautoria de 40 crimes de ameaça agravada, de 19 crimes de ofensa à integridade física qualificada e de 38 crimes de sequestro, todos estes (97 crimes) classificados como terrorismo.

Bruno de Carvalho, à data presidente do clube, 'Mustafá', líder da Juventude Leonina, e Bruno Jacinto, ex-oficial de ligação aos adeptos do Sporting, estão acusados, como autores morais, de 40 crimes de ameaça agravada, de 19 crimes de ofensa à integridade física qualificada e de 38 crimes de sequestro, todos estes (97 crimes) classificados como terrorismo.

Os três arguidos respondem ainda por um crime de detenção de arma proibida agravado e 'Mustafá' também por um crime de tráfico de estupefacientes.