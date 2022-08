Brexit. Quase 35 mil britânicos à espera de cartão do cidadão

Cerca de 34.500 ingleses residentes em Portugal estão sem cartão do cidadão, o que os impede de ter acesso aos serviços de saúde, mudar de emprego ou viajar, denuncia o jornal britânico The Guardian. Em causa estará um atraso das autoridades portuguesas na atribuição deste documento, essencial após a saída do Reino Unido da União Europeia.