O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, garantiu, esta segunda-feira, que mantém a postura que teve nos últimos quatro anos, ao comentar os resultados eleitorais deste domingo. "O Presidente está empenhado na estabilidade, como esteve na última legislatura", disse aos jornalistas no Estoril, recordando que existem agora vários procedimentos a cumprir. Além disso, confessou que esperar receber ainda amanhã Além disso, confessou que esperar receber ainda amanhã

o primeiro-ministro que irá indigitar, depois da audição aos partidos.

"Espero ainda amanhã [terça-feira], se for possível, em termos de tempo, depois receber em Belém o primeiro-ministro que vier a resultar em termos de indigitação da audição dos partidos", declarou o chefe de Estado aos jornalistas, à saída de uma iniciativa no Centro de Congressos do Estoril.

A "razão da urgência", explicou, é o o facto de se ir realizar um





Esta terça-feira,



Esta terça-feira, Marcelo Rebelo de Sousa , vai ouvir na terça-feira os partidos com representação parlamentar a começar pelo Livre, às 11h30, e terminando com o PS, às 20h00, tendo em vista a indigitação do primeiro-ministro.

De acordo com uma nota publicada esta segunda-feira no site da Presidência, as audições começarão pelo Livre, o partido menos votado, às 11h30, e terminarão com o PS, às 20h00. Seguem-se as reuniões com a Iniciativa Liberal, às 12h00, o Chega às 12h30, o PEV às 13h00 e o PAN às 13h30. À tarde, as audições no Palácio de Belém são retomadas às 16h00, hora prevista para a reunião com o CDS-PP. Seguir-se-á o PCP, às 17h00, o Bloco de Esquerda às 18h00, o PSD às 19h00 e o PS às 20h00.



O PS venceu as legislativas de domingo, sem maioria absoluta, seguindo-se PSD, BE, CDU (PCP/PEV), CDS-PP e PAN. Chega, Iniciativa Liberal e Livre elegeram pela primeira vez deputados nestas eleições, em que, pelas 00h30 de hoje, estavam apuradas todas as freguesias do território nacional, faltando contabilizar apenas votos dos círculos da emigração.



O artigo 187.ª da Constituição da República Portuguesa estabelece que "o primeiro-ministro é nomeado pelo Presidente da República, ouvidos os partidos representados na Assembleia da República e tendo em conta os resultados eleitorais".

"Conselho Europeu muito importante para discutir o Brexit", na próxima semana. "Conviria que o primeiro-ministro indigitado ouvisse os partidos numa composição diferente do Parlamento, portanto, já deste parlamento acabado de eleger, sobre os temas europeus, antes da tomada de posição no Conselho Europeu", defendeu.