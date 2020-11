Bombeiros querem Estado a pagar dívidas de 44 milhões de euros

O presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) acusou o Governo de contribuir para a "falência técnica" das corporações, naquilo que considera ser uma "situação gravíssima". Ao Jornal de Notícias, Jaime Marta Soares refere que estão em causa dívidas de 44 milhões de euros, mas os ministérios da Saúde e da Administração interna só reconhecem cerca de metade dessa dívida.



Ao jornal, o presidente da LBP especifica que estão por pagar sete milhões de euros do Orçamento Suplementar, 25 milhões de dívida pelo transporte de doentes e "cerca de 12 milhões" para compensar as despesas extraordinárias com os incêndios. As contas do Governo são diferentes. O Ministério da Administração Interna afirma que as despesas só representam 6,5 milhões de euros, com meio milhão a estar já regularizado. Já o Ministério da Saúde assume uma dívida acumulada de 8,4 milhões de euros.