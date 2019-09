Um bombeiro foi detido por suspeitas do crime de incêndio florestal em Alfândega da Fé, no distrito de Bragança, anunciou esta quarta-feira a Polícia Judiciária (PJ).Em comunicado, a PJ diz que, através da Unidade Local de Investigação Criminal de Vila Real, procedeu à identificação e detenção de um homem, suspeito de ter ateado sete focos de incêndio numa área florestal que abrange várias freguesias do concelho de Alfândega da Fé.Os incêndios, ocorridos nos dias 22 e 28 de Junho, 18 de Julho, 03 de Agosto e 02 de Setembro deste ano, consumiram cerca de 110 hectares de área de mancha florestal."Os focos de incêndio colocaram em perigo uma vasta mancha florestal, constituída por mato, área agrícola, bem como habitações, de valor consideravelmente elevado, que apenas não foram consumidas devido à rápida intervenção dos bombeiros", acrescenta a PJ.O detido, com 39 anos de idade, bombeiro, vai ainda ser presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação adequadas.