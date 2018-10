Organismo já está a fazer agendamentos para Março. Há quem viaje centenas de quilómetros para chegar ao balcão com data mais próxima do necessário.

Castelo Branco é um dos locais onde não há vagas para atendimento no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras até Março de 2019, situação que deixa muitos estrangeiros em risco de ficar ilegais ou os obriga a viagens de centenas de quilómetros para resolver a situação. Isto porque a plataforma online que centraliza todos os agendamentos, com o intuito de diminuir a lista de espera, indica que o local mais próximo para renovar o visto pode ser em Faro ou mesmo no Funchal.



Segundo o Jornal de Notícias, muitos dos estrangeiros que trabalham ou estudam em Portugal queixam-se que não têm meios financeiros para suportar as viagens necessárias para regularizar os vistos. "Temos recebido imensas preocupações por causa da forma como o SEF passou a funcionar", confessou ao mesmo jornal Fábio Giacomello, doutorando na Universidade da Beira Interior e um dos responsáveis de um blogue que esclarece dúvidas a cidadãos brasileiros residentes em Portugal.



Já o vice-reitor da UBI, João Canavilhas, explicou que "o grande medo das pessoas é que, entre o vencimento do visto e a ida ao SEF, estejam de forma ilegal no país". O responsável disse ainda esperar que esta mudança no atendimento seja transitória e lamentou que o esforço para atrair estudantes estrangeiros sejam afectados por problemas burocráticos.



Ao mesmo jornal, o Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF admitiu que "uma medida que coloca todos os dias pessoas a viajar de Lisboa para Vila Real e de Faro para Castelo Branco, por exemplo, só pode, como é óbvio, ser temporária". O presidente do sindicato, Acácio Pereira, explicou que, ao contrário do que acontecia anteriormente, "em todas as delegações, todos os horários estão integralmente preenchidos com atendimentos".