Bloco sai de reunião com Costa sem acordo para OE2022

O primeiro-ministro António Costa reuniu-se esta tarde com uma delegação do Bloco de Esquerda para discutir a aprovação do Orçamento do Estado para 2022. Contudo, a reunião terminou sem acordo.



De acordo com a SIC Notícias, não foi alcançado nenhum acordo em grande parte das nove propostas que o Bloco trazia. O Governo só demonstrou abertura nas questoes da saúde, ficando de fora reivindicações sobre as pensões e lei laboral.



À Lusa, fonte bloquista disse que o Governo "recusa a reversão de qualquer das cinco regras que o Bloco quer reverter, ficando por medidas simbólicas que não concretizou por escrito".