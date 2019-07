A coordenadora do Bloco de Esquerda discursava numa sessão pública no Teatro Thalia, em Lisboa, destinada a apresentar a "primeira parte" do programa eleitoral do BE às legislativas de outubro, e que durou cerca de duas horas.



Para o BE, "combater o plástico é uma prioridade, e em Portugal está fora de controlo" já que o país produz "três vezes mais novos plásticos do que recicla", disse Catarina Martins, propondo também a "proibição dos microplásticos" e a criação de alternativas às redes de pesca no mar.



Na área ambiental, o BE quer recuperar o sistema de "tara" para as garrafas de vidro, o aumento das garantias de duração dos produtos e a possibilidade de as reparações dos bens serem comparticipadas, bem como a redução para metade das embalagens de plástico de bebidas até 2022.



A criação de uma lei de bases da energia e de uma "nova agência da energia que seja objetivamente capaz de impor as mudanças que são necessárias" são outras propostas do BE nesta área.

Bloco de Esquerda propõe no seu programa eleitoral para as legislativas de outubro a aprovação de uma "lei do clima" e a criação do Ministério da Ação Climática, anunciou, este domingo, a coordenadora do partido, Catarina Martins "Queremos uma lei do clima que tenha os objetivos do programa para a emergência climática e neutralidade carbónica, e que tenha as obrigações de cortar as emissões. Precisamos de um Ministério da Ação Climática que coordene estas ações várias na indústria, no território, na habitação, na energia", disse.