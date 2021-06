Vacinados com duas doses têm 6 vezes mais anticorpos que recuperados

Estudo serológico estima que, até março, 13,5% dos portugueses já tenham estado infetados ou em contacto com o vírus. Quase todos os vacinados com duas doses (98,6%) apresentaram anticorpos contra o vírus.

As pessoas que estiveram infetadas há mais de seis meses apresentam, em média, níveis semelhantes de anticorpos à covid-19 que vacinados com apenas uma dose da vacina. Os resultados finais do 2.º Inquérito Serológico Nacional revelam que apenas pouco mais de metade das pessoas que receberam uma dose da vacina apresentam anticorpos específicos contra o vírus da covid-19, mas que vacinados com as duas doses registam níveis de anticorpos 6 vezes superiores aos de não-vacinados que já estiveram em contacto com o vírus.

No geral, os resultados do estudo desenvolvido e coordenado pelos departamentos de Epidemiologia e de Doenças Infeciosas do Instituto Nacional Doutor Ricardo Jorge (INSA) estimam que 13,5% da população portuguesa já esteve infetada pelo vírus da covid-19, percentagem de pessoas com algum tipo de imunidade que sobe para 15,5% com o número de vacinados entre fevereiro e março.

O estudo, que envolveu uma amostra de 8.463 pessoas com idades entre os 1 e 80 anos e em todo o país, estimou uma maior seroprevalência nas regiões de Norte, Lisboa e Vale do Tejo, Centro e Alentejo - todas registaram mais de 10% da população infetada - e na faixa etária entre os 40 e 49 anos e mais baixa nas ilhas e no grupo entre os 70 e os 79 anos.