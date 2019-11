O recém-nascido encontrado num caixote do lixo em Lisboa "é um bebé saudável", pelo que, em termos clínicos, pode ter alta nas próximas 48 horas, disse esta quinta-feira o responsável da unidade de cuidados intensivos neonatais do Hospital Dona Estefânia.





Daniel Virella explicou que a alta do bebé depende da decisão do Estado para o acolher, nomeadamente da Comissão de Proteção de Crianças Jovens (CPCJ), reforçando que "clinicamente não há nada que impede de ter alta".Em conferência de imprensa no Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, o médico adiantou que não decorreu ainda o tempo suficiente para alguém que não os pais procederem ao registo do bebé.As autoridades receberam pelas 17:30 de terça-feira o alerta para um recém-nascido encontrado num caixote do lixo na Avenida Infante D. Henrique, perto da estação fluvial, em Santa Apolónia.