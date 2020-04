Aplicação mostra que isolamento em Portugal caiu de 79% para 56% em dois dias

Dados recolhidos pela empresa PSE, avançados pelo jornal Público , revelam que nos últimos dois dias as pessoas começaram a sair mais de casa e o nível de isolamento caiu de 79% para 56%. Este é um dos valores mais baixos desde a primeira declaração do estado de emergência devido à pandemia de covid-19."Os nossos dados provam que as pessoas estão a cumprir o isolamento e permitem concluir também que o abrandamento da progressão da epidemia é o resultado do trabalho de todos os portugueses, temos aqui a prova disso", disse ao jornal Nuno Santos, que coordena o projeto da PSE.A recolha de dados é feita através de uma aplicação emsmartphones, que recolhe dados continuamente através de monitorização de localização e meios de deslocação, e abrange 3.670 pessoas com mais de 15 anos das regiões do Grande Porto, Grande Lisboa, Litoral Norte, Litoral Centro e Distrito de Faro. Segundo os responsáveis da empresa, a amostra é representativa da sociedade portuguesa mas uma das limitações do estudo é o facto de não incluir as regiões do interior e do Alentejo.