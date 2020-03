Bebé cai de varanda de três metros de altura em Viana do Castelo

Um bébé, com ano e meio, caiu esta quarta-feira de uma varanda, a uma altura de cerca de três metros, na freguesia da Meadela, em Viana do Castelo, tendo sofrido ferimento ligeiros, disse esta quarta-feira fonte da proteção civil.

De acordo com a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o menino foi transportado ao hospital de Viana do Castelo por uma ambulância do INEM dos Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo.

O acidente terá ocorrido na varanda da habitação, na rua da Giesteira, na Meadela, cerca das 11h36.

Ao local comparecerem duas viaturas da PSP que tomaram conta da ocorrência. De acordo com o segundo comandante, Raul Curva, o caso será reportado à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco (CPCJ) de Viana do Castelo.