O ministro Vieira da Silva anunciou ontem uma restrição à reformas antecipadas, que deixa de fora quem não tenha 60 anos no momento em que faz 40 anos de serviço. Mas BE e PCP entendem que isso não é justo e vão levar o tema para o debate do Orçamento no especialidade.



"O BE está confortável e inteiramente de acordo com a norma que está no OE", começou por afirmar o deputado do BE José Soeiro, explicando que essa norma visa acabar com as penalizações para quem tem 60 anos no momento em que faz 40 anos de serviço, mas não exclui quem já podia, com outras penalizações que não o factor de sustentabilidade, pedir a reforma antecipada.



"O que não está no OE é que esse critério passa a ser critério único para todas as reformas antecipadas", frisa José Soeiro, que diz que há que respeitar escrupulosamente a norma que está no OE".



Sem admitir que os bloquistas se sentem enganados por esta interpretação de Vieira da Silva, Soeiro recordou apenas que "o BE negociou uma norma que consta do OE".



Agora, relativamente às novas restrições anunciadas pelo Governo, o BE defende que "é preciso que haja negociações, que haja conversas e que se encontrem soluções boas para as pessoas".



"Teremos todo o debate da especialidade para clarificar", afirmou Soeiro, que acha "importante é que os pensionistas não fiquem sem saber com que é que podem contar e rapidamente".



Posição semelhante tem Diana Ferreira do PCP, que lembrou que a posição do partido é a de "que quem tem 40 anos de serviço, independentemente da idade deve ter direito à reforma".



Para isso, os comunistas prometem continuar a apresentar propostas. "Não deixaremos de intervir tanto dentro do Orçamento como fora do Orçamento", garantiu Diana Ferreira.



"A valorização das longas carreiras contributivas tem de ser continuada", defendeu a comunista, prometendo que o "PCP lutará para que os avanços se possam verificar".