O ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, revelou que o dinheiro para avançar com a construção da nova ala pediátrica do hospital de São João, no Porto, já "está disponível", sendo que os procedimentos devem ser desbloqueados no prazo de duas semanas. Com este anúncio, o Governo procura assim terminar com a polémica que surgiu depois de pais de crianças com cancro terem denunciado os problemas da ala pediátrica e da própria administração do hospital ter falado em condições "indignas".

"O dinheiro está disponível, mas há questões de tramitação processual, que penso que em uma semana ou duas semanas estarão em condições para que os procedimentos formais possam ser lançados", afirmou o ministro, no final de uma cerimónia para anunciar investimentos no Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM). Aos jornalistas, o governante admitiu que, do ponto de vista político, "não há mais tempo nem mais espaço para conversa que não seja autorizar a obra [da nova ala pediátrica], lançar o procedimento e executá-lo no mais curto espaço de tempo possível".

Campos Fernandes salientou que a questão da ala pediátrica do São João se arrasta há dez anos, vincando ainda que a situação é "social e eticamente inaceitável". "Não há ninguém que sinta mais incómodo e mais sentido de injustiça do que o ministro da Saúde e o Governo pela situação que há dez anos se arrasta na ala pediátrica e que tem contornos que importará esclarecer, mas importa muito mais resolver", declarou.

"O que importa é criar condições para que, até que a obra esteja concretizada, nesse tempo seja tudo feito [para melhorar as condições], seja tudo minorado", afirmou o ministro, acrescentando que, se existe um pavilhão, "que esse pavilhão esteja bem conservado" e, se houver possibilidade de acomodar as crianças noutro local, "que sejam acomodadas". Contudo, lembrou que estas são "matérias de natureza operacional".

O ministro anunciou também que pediu à Inspecção-geral das Actividades em Saúde (IGAS) para intervir na questão da ala pediátrica do São João e esclarecer se a situação das crianças ali seguidas podia ter sido evitada.

"Pedi à IGAS que procurasse aferir se houve algo que pudesse ter sido feito que não tenha sido feito", explicou, acrescentando que o País foi confrontado "com afirmações dos pais e do presidente do hospital de São João que importa esclarecer" em nome do interesse público.

Para o ministro importa esclarecer, por exemplo, se as crianças seguidas naquela ala pediátrica, nomeadamente as doentes oncológicas, podiam ser tratadas noutra instituição no Porto. Campos Fernandes garantiu ainda que o Hospital de São João "disporá de todo o apoio para melhorar as condições, ainda que provisórias, de atendimento daquelas crianças".

Denúncias, críticas e orçamentos

A falta de condições de atendimento e tratamento de crianças com doenças oncológicas foi denunciada na semana passada por pais de crianças doentes que são atendidas em ambulatório e também na unidade do "Joãozinho", para onde são encaminhadas quando têm de ser internadas no Centro Hospitalar de São João, concelho do Porto.

Segundo denúncias de alguns pais ao Jornal de Notícias, as crianças têm, depois da quimioterapia, de partilhar o elevador com os carrinhos do lixo. Há também queixas de que os carrinhos da limpeza são colocados ao lado da comida.

Outra mãe revelou que, depois dos tratamentos, as crianças que precisam de ser internadas e ficar em isolamento ficam à espera "quatro a cinco horas por uma ambulância, sem condições higiénicas, que transporte as crianças do edifício central do hospital para o Joãozinho". Outra denúncia fala de quartos com "buracos na parede, nos sofás, e janelas onde entra frio e não há cortinas para bloquear a luz". Em toda a unidade Joãozinho, dizem, há apenas "uma casa de banho com chuveiros para todos os pais fazerem a sua higiene".

Há ainda queixas de pais que dizem que o centro hospitalar não tem lugares para deficientes - para doentes que têm dificuldades locomotores -, mas que os administradores têm lugares reservados à frente da porta principal.

Em reacção às acusações dos pais, o presidente do Hospital de São João afirmou que as condições do atendimento pediátrico são "indignas" e "miseráveis", lamentando que a verba para a construção da nova unidade ainda não tivesse sido desbloqueada.

Esta situação desencadeou tomadas de posição por parte de vários partidos políticos e, confrontado com este cenário, na quarta-feira, o Presidente da República garantiu que "há sensibilidade do Governo" para resolver a situação e que este irá contribuir para resolver o problema.

No mesmo dia, o ministro das Finanças escusou-se a revelar quando seria concretizado o investimento na ala pediátrica. "Hoje, já não é uma questão. O investimento na ala pediátrica no São João é uma garantia porque vai avançar", disse Mário Centeno aos deputados das comissões parlamentares da Saúde e das Finanças.

Mas, questionado várias vezes por diversos deputados sobre a data em que as Finanças irão libertar os 22 milhões de euros necessários para a construção da ala pediátrica do Hospital de São João, Mário Centeno limitou-se a referir que "há um pacote de investimentos que está a ser trabalhado entre o Ministério da Saúde e o Ministério das Finanças", que inclui o investimento da ala pediátrica no São João.

"[A situação do São João] passou por muitos governos, por muitos ministros das Finanças e nada foi feito. E não sei se podia ser", disse no mesmo debate.



Já o bastonário da Ordem dos Médicos afirmou hoje que "chegou a hora de responsabilizar directamente os ministros da Saúde e das Finanças por qualquer situação má que aconteça às crianças" atendidas na pediatria do Hospital de São João, Porto.

Miguel Guimarães disse à Lusa que o "caso muito grave" que acontece na ala pediátrica do São João, instalada em contentores há vários anos, "pode ter repercussões".

"Isto é desgastante, é degradante para todos, utentes e profissionais, e chegou a hora de responsabilizar directamente o ministro da Saúde e o ministro das Finanças por qualquer situação má que possa acontecer a estas crianças", disse Miguel Guimarães, lamentando que as "promessas" por cumprir sejam "transversais aos vários Governos".

"As condições em que os utentes e os profissionais de saúde vivem não se explicam. Há transportes frequentes entre os contentores e o edifício sede do hospital. Há doentes horas à espera por uma ambulância do próprio hospital para percorrer 100 ou 200 metros. Isto é quase terceiro-mundista. É surrealista", disse Miguel Guimarães, que está a preparar uma visita ao local.



Com Lusa