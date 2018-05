Os técnicos de emergência pré-hospitalar terão competências antes só reservadas a médicos e enfermeiros. Ordem não concorda e já avançou com providência cautelar.

Caso um enfermeiro participe na formação de técnicos de emergência pré-hospitalar (TEPH), pode ser processado pela Ordem dos Enfermeiros. É o que alega um parecer do Conselho Jurisdicional da OE pedido pela bastonária Ana Rita Cavaco.



"O Enfermeiro apenas pode delegar actos ou tarefas em pessoal que dele esteja funcionalmente dependente e que possua a preparação e qualificação necessárias para os executar", indica uma nota acerca do parecer, publicado no site da Ordem.



No fim do ano, cerca de 100 TEPH vão concluir a formação e reforçar o INEM. Entre as novas competências que lhes serão atribuídas, está a medicar ou entubar doentes. Até agora, só enfermeiros ou médicos faziam isso.



"Os enfermeiros que delegarem actos ou permitirem, através de formação ou coordenação, que os TEPH pratiquem tarefas, actos ou competências que integrem cuidados de enfermagem incorrem em responsabilidade disciplinar", avisa agora a Ordem.



Os enfermeiros que estejam "num serviço de urgências ou bloco operatório e que, por omissão, não podem deixar de fazer o que estão a fazer para um médico dar formação a um TEPH" – caso contrário, também podem ser processados.



A Ordem dos Enfermeiros já tinha interposto uma providência cautelar para travar a aquisição destas competências pelos TEPH, dadas através de um plano de formação preparado pelo INEM e aprovado pela Ordem dos Médicos.



Para Ana Rita Cavaco, os técnicos que têm uma "formação de 900 horas, parte feita em e-learning" não adquirem "as mesmas competências que os médicos demoram seis anos a ter, e os enfermeiros quatro".



Depois das críticas da bastonária, o INEM frisou que a formação é presencial.