Bares e discotecas vão reabrir. Saiba tudo o que muda a 1 de outubro

A partir de 1 de outubro vai ser ir a um bar ou discoteca com certificado de vacinação ou teste negativo. Esta é uma das medidas de alívio das restrições apresentadas esta quinta-feira pelo primeiro-ministro, António Costa, após a reunião do Conselho de Ministros.



A terceira fase de levantamento de restrições inclui:

- A restauração sem limite de máximo de pessoas por grupo;

- Estabelecimentos e equipamentos sem limites de lotação:

- Casamentos e batizados sem limites de lotação;

- Reabertura dos bares e discotecas com certificado digital ou teste negativo.



Outras mudanças são também o fim das limitações de horários. Deixa de ser necessário apresentar o certificado ou teste negativo no acesso a restaurantes e nos estabelecimentos turísticos e de alojamento local. Mas é ainda necessário para as viagens aéreas ou marítimas, para o acesso ao interior de bares e discotecas e para as visitas a lares e estabelecimentos de saúde.