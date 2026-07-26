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Incêndios: Fogo em área florestal de Soure combatido por 12 meios aéreos

Lusa 21:06
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O fogo está a ser combatido por operacionais das regiões de Coimbra, Leiria e Aveiro. Pelas 20h30, 241 operacionais combatiam as chamas.

Doze meios aéreos e 241 operacionais estavam hoje, às 20:00, a combater um incêndio florestal em Samuel, Soure, no distrito de Coimbra, adiantou fonte da Proteção Civil.

Bombeiro combate incêndio
Bombeiro combate incêndio Rui Miguel Pedrosa

Contactada pela Lusa, fonte do Comando Sub-regional e Proteção Civil de Coimbra disse que não há povoações em risco e que o incêndio tem uma frente ativa.

O fogo está a ser combatido por operacionais das regiões de Coimbra, Leiria e Aveiro, acrescentou.

No terreno, segundo a página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, estão também 62 viaturas.

Antes, pelas 18:40, este incêndio mobilizava nove meios aéreos e 154 operacionais, apoiados por 35 viaturas.

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