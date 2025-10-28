A história conta-se entre os mais próximos: Francisco Pinto Balsemão era tão forreta que na sua casa, quando recebia os amigos, em vez de queijo da Serra havia queijo “tipo Serra”. Joaquim Vieira, que recorda o episódio à SÁBADO, não garante que fosse sempre assim, mas era essa a fama do “patrão”, como lhe chamavam na Impresa. Algumas vezes, em encontros de trabalho na Quinta da Marinha, servia uma garrafa de whisky barato, William Lawson’s, para quem estivesse à mesa – quando acabava, não havia mais. “Ao mesmo tempo, tinha um Porsche, antigo, mas um Porsche”, acrescenta o biógrafo. Nas suas muitas vidas havia várias contradições: o homem que terá pedido a uma mulher para fazer um aborto, foi o mesmo que pôs o PSD a votar contra a sua despenalização.

Balsemão em 88 histórias