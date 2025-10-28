Sábado – Pense por si

Portugal

Balsemão em 88 histórias

Alexandre R. Malhado , Ana Taborda , Luísa Oliveira , Sónia Bento 23:00

Durante 88 anos, Balsemão foi quase tudo: jornalista, deputado, fundador do PSD, ministro e primeiro-ministro. Estas são 88 histórias da vida fabulosa e desconhecida do último senador.

A história conta-se entre os mais próximos: Francisco Pinto Balsemão era tão forreta que na sua casa, quando recebia os amigos, em vez de queijo da Serra havia queijo “tipo Serra”. Joaquim Vieira, que recorda o episódio à SÁBADO, não garante que fosse sempre assim, mas era essa a fama do “patrão”, como lhe chamavam na Impresa. Algumas vezes, em encontros de trabalho na Quinta da Marinha, servia uma garrafa de whisky barato, William Lawson’s, para quem estivesse à mesa – quando acabava, não havia mais. “Ao mesmo tempo, tinha um Porsche, antigo, mas um Porsche”, acrescenta o biógrafo. Nas suas muitas vidas havia várias contradições: o homem que terá pedido a uma mulher para fazer um aborto, foi o mesmo que pôs o PSD a votar contra a sua despenalização.

As histórias de Balsemão

Em 88 histórias (tantas quantos os anos de vida), traçamos o retrato de Francisco Pinto Balsemão. E ainda: violência e assédio sexual; pessoas que sofrem com a Covid longa.

