Avião que saiu do Rio de Janeiro com destino a Paris aterra de emergência em Lisboa

[Live] Via @flightradar24, un @Boeing 777-200ER d'@AirFranceFR en provenance de Rio vient de déclarer une urgence et semble se dérouter vers Lisbonne . Raison inconnue.



— Flight-Report (@flight_report) May 21, 2020

Um avião da companhia aérea Air France que partiu do Rio de Janeiro com destino a Paris aterrou de emergência em Lisboa às 12h04 desta quinta-feira.O aparelho partiu às 22h18 do Brasil e deveria ter aterrado no destino às 14h10.Segundo a Air France, a aterragem deveu-se a uma emergência médica.