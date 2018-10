Avião da easyJet divergiu para Porto Santo devido a má visibilidade e chuva

Um avião da easyJet proveniente de Lisboa divergiu, esta segunda-feira, para a ilha do Porto Santo devido às más condições atmosféricas na zona do Aeroporto da Madeira - Cristiano Ronaldo, disse fonte aeroportuária."O easyJet que vinha de Lisboa e que devia ter aterrado às 09h05 divergiu para a ilha do Porto Santo devido à má visibilidade na aproximação ao aeroporto por causa da chuva e da neblina", disse a mesma fonte.Acrescentou ainda que, pelas 09h50, encontravam-se três aviões em espera por melhores condições para aterrar.