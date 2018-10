Doentes com enfarte agudo do miocárdio tratados em hospitais públicos mais a Sul do país têm mais 30% de probabilidade de morrer que os assistidos no Norte. As conclusões resultam de um estudo desenvolvido no Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde, da investigadora Mariana Lobo, citado pelo Público.

Relativamente aos doentes tratados em hospitais no Norte de Portugal, os doentes hospitalizados nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo ou Algarve têm um risco superior de morte. Estatisticamente, os centros hospitalares do Centro não apresentaram risco de morte acrescido, revela ainda o estudo.

"A mortalidade deveria ser homogénea, mas não é", concluiu a investigadora. Além deste risco de morte superior, nos centros hospitalares do Sul há mais 20% de hipóteses de os doentes que já tiveram alta serem readmitidos nas urgências.