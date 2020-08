ePaper ou encontre-o nas bancas a 19 de agosto de 2020.

Houve medo, inconsciência, perigo e amizade. Dirigentes, militantes de base, à esquerda e à direita, mudaram alguma coisa mas tiveram as vidas alteradas até ao âmago, num período, o Verão Quente, de agitação, rumores de guerra civil, ocupações e golpes. Estas são algumas das suas histórias, de há 45 anos.Ser uma das estrelas da companhia na tournée permanente de comícios e sessões de esclarecimento, País fora, deu direito a situações estranhas: uma vez, no Sul, a oposição boicotou a sua intervenção. "E eu subi para uma mesa e continuei a falar. Mas eles pegaram na mesa, um de cada lado, e começaram a tentar fazer-me cair…" Tinha 27 anos e o incongruente acontecia a qualquermomento. Uma vez, no Algarve, a LUAR (Liga de Unidade e Ação Revolucionária) obrigou os pê-pê-dês a deixarem a mesa da sessão. Mudaram-se para a assistência. "Ficámos a ouvir e como os da mesa às tantas deixaram de conseguir responder às perguntas das pessoas, chamaram-nos para voltar para a mesa." As perguntas, numa aldeia algarvia, nada tinham de ideológico: "As pessoas queriam saber como se votava, e nós lá explicávamos como era o boletim, os símbolos, como se punha a cruzinha… Um senhor concluiu, ‘então há uma cabine para os homens e outra para as mulheres?’"