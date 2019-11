Vasco Lourenço

Nem as muitas conversas que partilharam nos últimos 40 anos os fazem concordar sobre o que foi o 25 de Novembro. Vasco Lourenço tinha 33 anos, era capitão e esteve naqueles dias ligado aos rádios, no Palácio de Belém, em permanente contacto com Ramalho Eanes, tentando decidir se defendia a antena de Monsanto da RTP dos páraquedistas ou influenciando o Presidente da República, Costa Gomes, a chamar os comunistas e impedir que aderissem ao golpe que ele diz ter sido organizado por "esquerdistas e gonçalvistas".Apenas dois anos mais velho, já major, Mário Tomé era o número dois do regimento da Polícia Militar. Não tem dúvidas de que o golpe foi "feito pela direita e pelo PS" com o objetivo de acabar com a democracia dentro das Forças Armadas. Aentrevistou-os em separado há quatro anos.Recorde de seguida o artigo publicado a 19 de novembro de 2015."A situação estava muito complicada porque andava tudo a conspirar e contra-conspirar. Estava-se numa fase em que toda a gente provocava toda a gente. Estivemos à beira da guerra civil. Houve muita confusão. Eu, nesse dia fiz a mudança de casa para a do Areeiro, onde ainda hoje vivo. Mudei eu, não, mudou a minha mulher. Mandei-lhe o condutor para a ajudar. Houve algumas barricadas na Ajuda. Houve recolher obrigatório e eu assinei os salvos-condutos para jornalistas, pessoas que pelo seu trabalho precisavam de se deslocar depois do pôr-do-sol.""Lisboa não estava em estado de sítio. Estava normalíssima. Há aquela alegação do Mário Soares, do Vasco Lourenço também, de que estávamos à beira da guerra civil. Isso é um disparate total. O povo não ia entrar em confronto dessa forma. Uma guerra civil iniciada pelas Forças Armadas também não era possível. As unidades militares empenhadas eram poucas; eles tinham tudo. A escola prática de cavalaria, com o [Salgueiro] Maia, ia alinhar por eles. Ia obedecer. Eles tinham a força aérea. Não havia guerra civil possível. No 25 de Novembro os aviões andaram aí. Estiveram para bombardear Tancos e a Polícia Militar.""O Presidente Costa Gomes teve uma permanente posição de evitar a guerra civil e os confrontos. Hesitou. E demonstrámos-lhe que tínhamos capacidade para responder. Estávamos em minoria nas forças em Lisboa, ninguém acreditava que fôssemos capazes de responder. O 25 Novembro não se resolveu pela via militar, foi pela via político-militar porque se evitou que os fuzileiros se juntassem aos paraquedistas. A nossa grande vantagem tinha sido a minha estratégia: "Vamos ter de manter uma ligação permanente ao Presidente. ‘Vamos ter de conseguir mantê-lo do nosso lado.’ Eu sabia que isso tinha um peso institucional grande para os militares. Foi três quartos de caminho para convencer os fuzileiros a não entrarem. E foi importante parar a CGTP, que saiu com caterpillars para tentar que as tropas não saíssem do regimento de comandos.""Havia provocações sucessivas. Houve uma da parte do Conselho da Revolução – a que eu chamo o terrorismo institucional – que foi dinamitar os emissores da Rádio Renascença. Foi considerado necessário, mas é um ato extremo. Houve a retirada de 123 militares paraquedistas que saíram de Tancos, deixando o regimento entregue a dois oficiais – já se sabia que aquilo ia dar mau resultado. Há a provocação, feita por nós, da decisão de substituir o Otelo [Saraiva de Carvalho] na Região Militar de Lisboa por mim e que funciona como a última das provocações.""Não foi nada. Os paraquedistas estavam-se a marimbar para o comando militar de Lisboa. Estavam em Tancos e tinham as suas próprias motivações.Os paraquedistas saem [para invadir as bases porque] foram provocados. O chefe de Estado-Maior, o Morais da Silva, manda sair de Tancos 123 oficiais. É absolutamente inqualificável: os comandantes das tropas abandonam as suas tropas. E a única resposta que encontraram foi uma ação espectacular. Não fizeram mal a ninguém, não deram um tiro.""A minha nomeação para a Região Militar de Lisboa foi discutida no dia 24. A reunião já terminou depois da meia-noite. Estávamos à espera que algo acontecesse. A minha nomeação provoca a reação dos paraquedistas, que ocuparam as bases a partir das 6h ou 7h da manhã. Eu tinha-me deitado às 4 e meia da manhã. Eram umas 7 horas quando recebi um telefonema. Era o Jaime Neves: ‘Deves ir imediatamente para Belém para tentar pressionar o Presidente da República a agir.’ Tínhamos um Estado-Maior a preparar uma resposta e que já estava lá. Era coordenado pelo então tenente -coronel Ramalho Eanes e dali apresentámos a situação ao Costa Gomes. A ocupação das bases foi entendida como uma tentativa de golpe. Foi feito em cima do joelho, não queriam fazer um golpe, admito tudo isso, mas é evidente que era uma tentativa de alterar a política.""Depois de os spinolistas terem falhado, dá-se o 25 de Novembro e, do nosso lado, foi possível ter um Estado-Maior a funcionar, com planeamento. Utilizando a peça fundamental que foi o Presidente da República, não foi pegando em armas. Soubemos responder às situações na área militar que se colocavam de forma eficiente e capaz. Foi a capacidade dos que estavam do lado do Grupo dos 9 que permitiu ter o resultado que tivemos. Do outro lado, estavam desorganizados. O comandante que esperavam que assumisse, que era o Copcon, comandado pelo Otelo, desapareceu de cena.""Todas as ações terão tido alguém que as mandou fazer, mas não havia nenhum comando central. O Otelo não estava a comandar nada disso, creio eu. Foi nessa noite de 24 para 25, quando os paraquedistas ocuparam as bases, que eu fui ao Copcon. Encontrei a malta do costume. Estava o coronel Baptista, não sei se estava o Fernandes… nem sei se o Otelo lá estava. Eu disse, claramente: ‘Não alinho em golpadas.’ No entanto, a posição que sugeri, e que foi aceite na Polícia Militar, é que nós apoiássemos a ação dos paraquedistas, que não era uma ação de luta militar, era luta política. Era apoio político de ‘esses tipos têm razão’. Voltei para o meu quartel porque estava em prevenção rigorosa. As tropas não podiam sair.""Otelo foi contactado e mandaram que se apresentasse em Belém. Chegou às 3h ou 4h da tarde. E alguns deles consideram que ele os traiu. Não foi preso.""Passei a noite toda, de 25 para 26, ao telefone com o Campos de Andrada [comandante da Polícia Militar]. Eram umas 16h30 quando ele me disse: "Se formos, tu prendes-nos." E eu garanti que na altura que se se apresentassem, não os mandava prender e os deixava ir. Não teria havido ataque ao quartel da Polícia Militar [na Ajuda]. Os falcões queriam sangue e pressionaram de tal maneira o Eanes, que me pressionou a mim e eu aceitei – era aí 1h da manhã – que a partir das 8h ele acionasse a operação se até lá não resolvesse a situação. Quando o Campos de Andrada, às 8h02, me diz ‘nós vamos apresentar -nos’, olhei para o relógio: ‘oxalá não seja tarde’. Ainda mandei intercetar o Jaime Neves na Calçada da Ajuda, mas já a invasão se tinha dado.""O Vasco Lourenço não diz mentiras. Há coisas que são a realidade. A realidade é que Vasco Lourenço ligou para o quartel da Polícia Militar, na Ajuda, várias vezes (não foi só ele) para a gente se apresentar. E o Campos de Andrada, com o meu apoio, disse: ‘A gente não se apresenta sem falar com os soldados’. Houve um plenário de manhã em que o Campos de Andrada estava cá em baixo a explicar a situação aos soldados na parada. E é nessa altura que somos atacados, às 8h10, pelo Jaime Neves. É quando o Vasco Lourenço tenta pará-lo, mas não consegue. Fomos atacados pelos comandos. Vasco Lourenço disse: ‘Eu ainda fui dizer-lhes para parar, mas não havia tempo.’ Conversa. Para mim é conversa. Quando atacam, o pessoal sai todo da parada. Há uns minutos de tiroteio. Atiram granadas. Morre o Albertino Bagagem, lá adiante. Olhei para aquilo: ‘Não pode ser.’ Vou mandar parar o tiroteio do nosso lado. Logo a seguir Jaime Neves com a chaimite derruba o portão e pergunta quem é que disparou primeiro. Eu: ‘Foi quem mandou cercar uma unidade militar, numa situação aguda politicamente, por outra unidade militar.’ Desde o Costa Gomes, ao Eanes…""Vi-me na contingência de prender amigos. É uma situação tramada. Depois fui visitá-los à prisão, ultrapassámos isso. Fomos obrigados a prendermo-nos uns aos outros, mas conseguimos evitar a guerra civil. Mesmo os que foram presos estavam a lutar por valores – na minha opinião, errados – não era por interesses. Dei voz de prisão ao Mário Tomé, ao Cuco Rosa, ao Campos de Andrada. Eles sabiam que iam ser presos quando foram a Belém.""Não me lembro de ele ter dito ‘estás preso’. Nem de o ter visto. Se calhar, até vi. Ficámos em Belém toda a manhã, toda a tarde até ao lusco-fusco. Quando entrei ia piurso, desvairado. Achei [a invasão ao quartel] uma coisa absolutamente brutal e inqualificável. ‘Quero falar com o Costa Gomes’ ou ‘com o conselho da revolução’, não sei o que é que eu dizia. Depois, à noite já, fomos para a base aérea de Sintra escoltados por guarda armada com ar façanhudo, mauzões e depois para Custóias. Cela 2 por 3 metros, balde da merda. ‘Tomas banho uma vez por semana.’ Incomunicáveis. Fazíamos plenários na mesma, gritávamos uns com os outros. Fomos transferidos, de helicóptero, para o presídio militar de Santarém onde acabámos a nossa pena de prisão. Acho que fui o último a sair, a 23 de Abril."