O avião de passageiros Embraer-ERJ da Air Astana teve um problema com os instrumentos enquanto sobrevoava Lisboa e os pilotos viram-se obrigados a aterrar de emergência na base militar de Beja.

Foram momentos de aflição: o avião de passageiros Embraer-ERJ da Air Astana, companhia aérea do Cazaquistão, com seis pessoas a bordo (dois pilotos e quatro representantes técnicos) comunicou ao início da tarde deste domingo uma emergência: o aparelho ficou sem instrumentos quando estava a sobrevoar a zona de Lisboa e os pilotos não conseguiam utilizar os controlos necessários para aterrar o avião no aeroporto da capital.

O avião com capacidade para 120 passageiros, que tinha estado precisamente em Alverca para manutenção na oficinas da OGMA (Indústria Aeronáutica de Portugal) por estar com problemas electrónicos, começou a mostrar algumas avarias quando os pilotos queriam aterrá-lo no aeroporto de Lisboa. Estes perderam o controlo do Embraer-ERJ que começou a circular com uma trajectória errática e não comandada pelos pilotos.

Estava previsto que o aparelho da Air Astana fosse arranjado em Alverca e voltasse para o Cazaquistão após a manutenção, realizando um voo de teste primeiro entre a cidade do município de Vila Franca de Xira e a capital.

A situação complicada durou mais de duas horas. A primeira ideia dos pilotos passava por conduzir o avião até ao Estuário do Sado para tentar fazer uma amaragem (aterrar o aparelho na água). Esta hipótese, porém, não foi tentada devido ao mau tempo sentido em Portugal este domingo. Posteriormente, os tripulantes decidiram largar combustível na zona de Coruche (Ribatejo) para tornar o avião mais leve e assim facilitar a aterragem de emergência.

A segunda ideia foi novamente uma amaragem, desta vez no Estuário do Tejo, que também não foi concretizada devido ao estado do tempo no país.





Avião que declarou emergência aterrou no aeroporto de Beja O avião que declarou este domingo emergência aterrou em Beja, avançou fonte do aeroporto ao Correio da Manhã. O avião, um Embraer, tinha descolado da pista de Alverca com seis tripulantes a bordo. Um avião de passageiros da Air Astana (Cazaquistão), alvo de reparações nas oficinas da OGMA em Alverca, ficou sem instrumentos durante o voo.





Por volta desta altura, já tinham sido accionados vários meios de emergência, SOS e cuidados médicos para antecipar todos os cenários possíveis: no ar, dois F16 da Força Aérea acompanharam o trajecto do Embraer-ERJ, visando prestar um papel de apoio e de auxílio, conforme explicou o porta-voz da Força Aérea e tenente-coronel Manuel Costa, em entrevista à SIC. O tenente-coronel explicou ainda que os serviços de apoio foram todos da Força Aérea, que está de prevenção 24h por dia. "Foram os serviços de apoio da Força Aérea que acompanharam a aeronave", sublinhou.

Foi também por volta desta altura dos acontecimentos que ficou decidido que os pilotos iam tentar uma aterragem de emergência na base militar de Beja, o que já por si seria complexo devido ao estado do tempo.

Eram 15h05 quando o avião do Cazaquistão sobrevoou o distrito de Beja: vários meios de cuidados médicos foram encaminhados para o local para actuarem caso a aterragem não corresse bem. Segundo o testemunho do jornalista do Jornal de Notícias, Teixeira Correia, que estava a assistir aos movimentos do avião em Beja, este tentou aterrar duas vezes e uma delas quase acabou numa tragédia. A terceira tentativa, porém, o avião fez uma "aterragem limpíssima, sem quaisquer problemas" às 15h25.