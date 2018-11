A Força Aérea Portuguesa (FAP) descreveu o "apoio fundamental" realizado pelos dois caças F-16 ao avião Embraer E190 que realizou, este domingo, uma aterragem de emergência na Base Aérea nº11, em Beja. À SÁBADO, o porta-voz da FAP, o tenente-coronel Manuel Costa falou do "papel de acompanhamento" que o ramo aéreo das Forças Armadas Portuguesas providenciou à aeronave da companhia aérea Air Astana, acrescentando que se tratam de "procedimentos que são treinados".

O alerta de emergência deu-se ao início da tarde deste domingo, quando o avião com seis pessoas a bordo - dois pilotos e quatro representantes técnicos – apresentou uma "falha crítica nos sistemas de navegação e controlo de voo" quando sobrevoava a zona de Lisboa, comunicou fonte aeronáutica à agência Lusa. Foi aí que a patrulha de 24 horas da Força Aérea entrou.

De acordo com o porta-voz da Força Aérea à SÁBADO, os dois caças F-16 permitiram "referências de rumo, altitude e velocidade" ao Embraer E190 e realizaram uma escolta até à Base Aérea nº11, onde a aeronave conseguiu aterrar por volta das 15h27.

Antes disso, o tenente-coronel Manuel Costa afirmou que teria havido um "intenção" de amaragem no rio Tejo e depois no mar. A Base Aérea de Beja foi considerada a "melhor solução" devido às "condições favoráveis para colocar a aeronave em segurança".

O coronel-piloto-aviador Fernando Costa, comandante do aeródromo militar, referiu à Lusa que os F-16 fizeram "algum papel psicológico em contacto permanente via rádio com o comandante da aeronave no sentido de os acalmar".

Em declarações à SÁBADO, o tenente-coronel Manuel Costa afirmou que "estes procedimentos são treinados", sendo feito policiamento aéreo 24 horas por dias e prestação de ajuda a aeronaves em dificuldades. O porta-voz da Força Aérea considerou que este foi um "apoio fundamental" realizado ao avião Embraer E190, dado que "os pilotos conhecem bem a situação e o espaço aéreo".

O voo KZR 1388 descolou de Alverca às 13h21 e tinha como destino Minsk, capital da Bielorrússia, mas declarou emergência pouco tempo depois de ter iniciado o voo. A aeronave da Air Astana permanece na Base Aérea N.º 11 a aguardar reparação, referiu o comandante da unidade militar.

Esta segunda-feira, ocorreu nova emergência: um voo comercial do Funchal para Amesterdão, com 149 pessoas a bordo, sofreu uma despressurização e aterrou em segurança no aeroporto de Faro. Este é o segundo incidente em dois dias que envolve avarias em voos e a acção da Força Aérea Portuguesa.