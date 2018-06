A Unidade Nacional de Contra-terrorismo da Polícia Judiciária (PJ) investigou um potencial ataque terrorista que tinha como alvo a Fundação de Serralves, no Porto. O ataque deveria ocorrer durante o evento Serralves em Festa, que decorreu no último fim-de-semana.A investigação ao potencial ataque foi revelada esta segunda-feira pelo Correio da Manhã e pelo jornal i. As suspeitas surgiram na sequência de um bilhete escrito em árabe e cuja autoria terá sido atribuída ao auto-proclamado Estado Islâmico (EI), mas acabou por se revelar ser um falso alarme, com o evento a decorrer sem interrupções.Segundo noticia o Correio da Manhã, a nota que chegou às autoridades dava conta de atentados à bomba que deveriam ocorrer no sábado, mas após investigação à veracidade do bilhete e a buscas no recinto de Serralves, a Unidade Nacional de Contra-terrorismo da PJ concluiu que se tratava apenas de uma brincadeira de mau gosto.Além desta unidade da Judiciária, o jornal i revela que também o SIS e a PSP passaram o fim-de-semana em alerta depois de terem interceptado conversas entre alegados agentes de uma célula terrorista marroquina que também esteve sob vigilância durante a visita do Papa a Fátima, em Maio do ano passado.Suspeitas sobre esta célula levaram as brigadas de minas e armadilhas a inspeccionarem as instalações de Serralves, tendo dado a operação como concluída no domingo de manhã.Apesar de não haverem encontrado indícios da veracidade das ameaças, as autoridades mantiveram-se atentas durante todo o fim-de-semana, até porque o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, fez questão de participar no evento.