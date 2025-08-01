Sábado – Pense por si

Autoridade Marítima registou seis mortes e 513 salvamentos desde o início da época balnear

Lusa 01 de agosto de 2025 às 19:08
Oficialmente, o início da época balnear ocorre em 1 de junho, mas os municípios são livres de a começar antes ou depois dessa data.

A Autoridade Marítima Nacional (AMN) registou seis vítimas mortais, 513 salvamentos e 1.215 ações de primeiros socorros nas praias portuguesas em três meses da época balnear, entre 1 de maio e 31 de julho, segundo um balanço divulgado esta sexta-feira.

Numa nota, a AMN referiu que quatro das seis mortes foram por afogamento, uma por doença súbita e outra por causas desconhecidas.

As mortes por afogamento ocorreram na Praia de Carcavelos (praia vigiada), no concelho de Cascais, distrito de Lisboa, no troço internacional do Rio Minho (zona marítima não vigiada), em Caminha, distrito de Viana do Castelo, e na Praia de Pedrógão, distrito de Leiria, que não era vigiada na data do acidente.

Segundo a AMN, entre 1 de maio e 31 de julho foram realizados 513 salvamentos e prestadas 1.215 ações de primeiros socorros.

