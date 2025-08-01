Sábado – Pense por si

Portugal

Quatro voos divergiram e 12 foram cancelados no Aeroporto da Madeira devido ao vento

Lusa 01 de agosto de 2025 às 18:05
As mais lidas

As previsões meteorológicas apontam para condições adversas que podem condicionar as partidas e chegadas até sábado. Os passageiros sáo aconselhados a confirmar o estado do voo antes de se dirigirem ao aeroporto.

Quatro voos divergiram e 12 foram cancelados esta sexta-feira até às 17h no Aeroporto Internacional da Madeira, entre chegadas e partidas, devido ao vento forte na zona leste da ilha.

LUSA / HOMEM DE GOUVEIA

A página na internet da ANA - Aeroportos de Portugal, que sinaliza os cancelamentos e os voos que divergiram ao longo do dia, alerta que as previsões meteorológicas apontam para condições adversas que podem condicionar a operação (partidas e chegadas), até sábado, solicitando aos passageiros que confirmem o estado do voo antes de se dirigirem ao aeroporto.

Já a Capitania do Porto do Funchal prolongou até às 18h de hoje um aviso de vento forte para a orla marítima do arquipélago da Madeira, indicando que pode atingir os 61 quilómetros por hora.

O vento que se faz sentir na zona de Santa Cruz, onde se localiza o Aeroporto Internacional da Madeira, está a condicionar a operação.

Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Aviação Aeroporto da Madeira
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

Quatro voos divergiram e 12 foram cancelados no Aeroporto da Madeira devido ao vento