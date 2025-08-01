Quatro voos divergiram e 12 foram cancelados no Aeroporto da Madeira devido ao vento

As previsões meteorológicas apontam para condições adversas que podem condicionar as partidas e chegadas até sábado. Os passageiros sáo aconselhados a confirmar o estado do voo antes de se dirigirem ao aeroporto.
Quatro voos divergiram e 12 foram cancelados esta sexta-feira até às 17h no Aeroporto Internacional da Madeira, entre chegadas e partidas, devido ao vento forte na zona leste da ilha.
A página na internet da ANA - Aeroportos de Portugal, que sinaliza os cancelamentos e os voos que divergiram ao longo do dia, alerta que as previsões meteorológicas apontam para condições adversas que podem condicionar a operação (partidas e chegadas), até sábado, solicitando aos passageiros que confirmem o estado do voo antes de se dirigirem ao aeroporto.
Já a Capitania do Porto do Funchal prolongou até às 18h de hoje um aviso de vento forte para a orla marítima do arquipélago da Madeira, indicando que pode atingir os 61 quilómetros por hora.
O vento que se faz sentir na zona de Santa Cruz, onde se localiza o Aeroporto Internacional da Madeira, está a condicionar a operação.
