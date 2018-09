Candidato social-democrata à Câmara de Loures quer colocar o partido no "espectro ideológico do centro-direita português".

O vereador do PSD em Loures André Ventura vai lançar na próxima semana o movimento Chega, para substituir Rui Rio na liderança e colocar o partido no "espectro ideológico do centro-direita português".



Em comunicado, André Ventura afirma que o movimento "tem como grande objectivo a eleição de uma nova liderança do PSD e a apresentação, a todas as distritais do partido, de um documento global de compromisso com os valores da social-democracia portuguesa, ao arrepio do que tem promovido a direcção" de Rui Rio, presidente eleito em Janeiro.



O candidato social-democrata à Câmara de Loures acrescentou que, "já na próxima semana" será criado "um espaço on-line para que todos os militantes e simpatizantes possam inscrever-se".



Em seis frases tipo palavra de ordem, André Ventura afirma ser necessário dizer "chega" de "compromissos e servilismo com a esquerda e com a extrema-esquerda" ou ainda de "guerrilha constante contra os militantes, candidatos e dirigentes do PSD", que atribui à direcção de Rio.



O movimento proposto por André Ventura defende ainda que "chega de neutralidade ideológica em temas fundamentais como as minorias, o casamento homossexual ou a eutanásia" ou ainda a de "dar a mão ao Bloco de Esquerda no aumento de impostos, alguns deles completamente disparatados" como a taxa para travar a especulação imobiliária, baptizada pelo CDS como "taxa Robles".



Ventura pretende, igualmente, "evitar a contínua sangria de militantes históricos do PSD" como Pedro Santana Lopes, que criou um novo partido, Aliança, ou António Martins da Cruz, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, cuja desfiliação foi noticiada na sexta-feira.