Ativista que em 2019 interrompeu António Costa condenado a pagar 300 euros

Francisco Pedro, que quis protestar contra a expansão do aeroporto de Lisboa e a construção de um novo no Montijo, foi condenado a pagar uma multa, convertida em 60 horas de trabalho em favor da comunidade.
A justiça confirmou a multa de 300 euros ao ativista que em 2019 interrompeu o então primeiro-ministro António Costa para denunciar a expansão do aeroporto de Lisboa, disse esta quinta-feira o movimento ATERRA. Num comunicado, o movimento ambiental disse que, "recusados todos os recursos", Francisco Pedro foi condenado a pagar uma multa, convertida em 60 horas de trabalho em favor da comunidade.
A carregar o vídeo ...
Jovens interrompem discurso de Costa no aniversário do PS
"Mais do que a pena, a condenação foi, naturalmente, o próprio processo, que envolveu cinco longos anos e três mil euros apenas em custas judiciais", lamentou o ATERRA.
Em 2019, Francisco Pedro interrompeu um discurso de António Costa numa cerimónia de aniversário do PS, para contestar a expansão do aeroporto de Lisboa e a construção de um novo aeroporto no Montijo. Foi rapidamente retirado do local por elementos da segurança, na mesma altura em que ativistas do ATERRA, contra a expansão do aeroporto, lançaram aviões de papel mostrando um cartaz onde se lia "mais aviões só a brincar".
"É o fim de uma perseguição legal e de um esbanjar de recursos públicos que durou mais de cinco anos", sublinhou o movimento ambiental.
"Fui punido por denunciar um crime ambiental, usando o meu direito de protestar pacificamente. Enquanto é cúmplice em crimes ambientais, o Estado esbanja dinheiro público para perseguir ativistas que denunciam esses crimes", disse Francisco Pedro, citado no comunicado.
O ATERRA disse que o processo contra Francisco Pedro é um exemplo de "intimidação de defensores de direitos humanos e do ambiente através de processos legais"."Com acusações legal e moralmente descabidas, para manter ativistas de mãos atadas e silenciar a crítica, enquanto prosseguem crimes contra os direitos humanos e o ambiente", acrescentou a organização.
Francisco Pedro acusou o Governo de impor "um longo limbo judicial para isolar, criar stress, incerteza, desgaste emocional e financeiro".
"Retratar os defensores dos direitos humanos e da Terra como criminosos, procurando excluir-nos do debate público e usar-nos como exemplo de que não se deve questionar a autoridade", acrescentou o ativista.
O ATERRA prometeu avançar com uma queixa contra o Estado português junto do Conselho dos Direitos Humanos, bem como junto do relator especial das Nações Unidas para os defensores do ambiente.
Desde 2019, a multinacional Vinci "tem levado a cabo uma expansão ilegal da capacidade do Aeroporto Humberto Delgado, sem avaliação de impacte no ambiente e na saúde das populações", denunciou o ATERRA.
O aeroporto de Lisboa é "a infraestrutura mais poluente do país", com um "crescimento desmesurado do tráfego aéreo" que o movimento descreveu como "incompatível e (...) contraditório com os compromissos climáticos assumidos".
Ativista que em 2019 interrompeu António Costa condenado a pagar 300 euros
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui ,
para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana. Boas leituras!
Os municípios portugueses têm tido um papel fulcral na promoção da saúde, do bem-estar e da inclusão. E é justamente neste âmbito que se destaca o contributo que a psicologia como ciência e profissão pode dar no cumprimento e na otimização dessa missão.
O discurso de Donald Trump na AG da ONU foi um insulto às Nações Unidas, uma humilhação para Guterres, uma carta aberta a determinar a derrotada da Ordem Internacional Liberal, baseada no sistema onusiano. Demasiado mau para passar em claro, demasiado óbvio para fingirmos que não vimos.