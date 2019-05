Carlos Ramalho, presidente do Sindepor (Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal, diz à SÁBADO que a falta de investimento na saúde é muito grave. Alerta ainda para o burnout dos enfermeiros e que o governo tem de descongelar a carreira destes trabalhadores.





O presidente do sindicato - que fez greve de fome em fevereiro, em frente à residência oficial do Presidente da República , durante três dias - revela àque não o vai voltar a fazer. E defende: "há outras formas de luta".

Como definiria a situação da saúde em Portugal?

Basta ver o caos das urgências para perceber que não está bem. Os recursos não são suficientes devido ao desinvestimento e às cativações. É alterando as políticas dos últimos anos, mais investimento, não basta atirar dinheiro. Estamos a falar de recursos físicos e humanos. Lembro que muitas instituições, em termos de condições físicas, já não estão adequadas. Por exemplo, o Hospital de Évora onde eu trabalho, há muito tempo que ultrapassou a sua vida útil. Depois também há uma questão de organização. Má gestão e má organização dos recursos. E também a contratação de mais profissionais, nomeadamente de médicos, enfermeiros e auxiliares. Lembro que Portugal é dos países com pior média de enfermeiros por doente – são 4,2 para cada mil. Enquanto a média é o dobro. Depois não há respeito pelos enfermeiros. Não é desmotivando os profissionais de saúde que melhoram a situação.

É por isso que se convocam tantas greves?

Sem dúvida. Os enfermeiros só estão a lutar por aquilo que é justo e estamos a falar das várias carreiras especiais que existem. E a nossa, a dos enfermeiros, é sempre a mais prejudicada, em termos salariais e em termos de processo de avaliação de desempenho. A própria progressão de 10 em 10 anos, com grelhas salariais que nos obrigariam quase a trabalhar 100 anos para podermos atingir o topo.

Acha que são pouco respeitados?

Sem dúvida. Estão sempre a chegar à Ordem queixas de assédio moral, pressões de todos os tipos. Há um ambiente muito mau.

Isso pode refletir-se no próprio trabalho, já que é muito exigente em termos físicos e psicológicos?

Os enfermeiros sempre deram o seu melhor pelos doentes. Aliás, só quem nunca recorreu ao SNS é que não sabe a importância que os enfermeiros tê, porque são eles que estão sempre próximos dos doentes, de dia e de noite. Todos sabemos que a desmotivação condiciona a prestação dos cuidados.



A Ordem tem vindo a chamar a atenção e é um facto – sentimos isso – cerca de um terço dos enfermeiros estão em burnout. Porque é exigido muito em troca de pouco. Estão a forçar as pessoas a fazer horas extraordinárias, mesmo contra a sua vontade. Não sei pormenores, mas ainda ontem uma enfermeira se suicidou no Hospital da Guarda. Não sei se foi por sobrecarga de trabalho ou burnout. Mas os enfermeiros estão desgastados. E depois o governo diz que está tudo bem. Eu desafio os jornalistas irem às instituições a ver se está tudo bem. Não está tudo bem. Para nós, isto nunca foi uma luta política porque o desinvestimento não vem só deste governo, vem de há, pelo menos, 10 anos.

Quais são os principais erros do governo?

Tem de haver um investimento maior – é um bem essencial. Esta é uma das funções do Estado: promover cuidados de saúde tendencialmente gratuitos para a população, foi uma conquista da nossa democracia e está definhar com as parcerias público-privadas, os dinheiros mal gastos, os apoios transferidos para a banca. E começa a faltar dinheiro para as questões essenciais.



É claro que não há dinheiro para tudo, mas há prioridades. Lembro que no Hospital de Évora há falta de camas nos serviços de medicina – estamos a falar do Alentejo, com uma população muito idosa – e neste momento já internam doentes de medicina interna em psiquiatria, na ortopedia, na cirurgia. Onde calha. Há um má gestão até nesse sentido. Aquele hospital foi pensado para uma realidade há muitos anos, mas agora é outra. Tem de haver também um maior investimento nos cuidados continuados, nos cuidados paliativos, nas USFs. Para o orçamento não ser tão pesado na saúde, devia-se investir mais na prevenção.

O que seria essencial alterar?

Neste momento, pusemos como prioritário o descongelamento das progressões. O nosso problema não é como o dos professores, não é o tempo que é contado, é a forma como isso está a ser feito. Ou seja, deixa metade dos enfermeiros de fora. Enquanto alguns pode progredir dois escalões, outros não progrediam nenhum. Criam situações diferentes para por as pessoas umas contra as outras.



Anteriormente a tabela remuneratória dos funcionários públicos foi alterada, e os enfermeiros que auferiam mil e poucos euros passaram para ter 1.200. Isso foi feito faseadamente: 2011/12/13. O governo agora considera que isso foi uma progressão, mas isso foi só a simples aplicação da lei, não quer contar o tempo antes desse, o que faz com que nem um escalão possam subir porque não totalizam 10 pontos.



Outra prioridade, é que haja a compensação do desgaste e da penosidade da profissão em termos de idade da reforma. Porque quando tínhamos a carreira de 91, os enfermeiros reformavam-se aos 57 anos. Isso pode parecer um grande benefício, mas eu desafio a Sra. Ministra ou alguém do ministério da saúde provar que os enfermeiros depois dos 60 anos conseguem continuar a prestar cuidados com qualidade e segurança necessária. Não conseguem! Porque isto é um trabalho muito complexo e de grande complexidade. E os enfermeiros sentem um grande desgaste. Eu falo por mim, tenho 51 anos, o trabalho do turno desgasta-nos de uma forma que quando nós chegamos a uma certa idade temos dificuldade em raciocinar. Estamos a lidar com seres humanos. Ficar quase até aos 67 anos como outras profissões de menor exigência. Muitos que tem mais de 60 anos, passam muito tempo de baixa. E era bom que o ministério visse isso. Há um desinvestimento na saúde e também no interior. O interior do país está esquecido, isso é preocupante, porque é ai que vivem muitos idosos que estão esquecidos. Queremos governos que não se limitem a fazer promessas e propaganda. Precisamos de políticas diferentes.



Fez greve de fome para lutar pelos enfermeiros, em fevereiro. Pondera fazê-lo novamente?

Não. Aquilo foi numa situação muito particular, numa altura de luta muito particular. Foi uma decisão pessoal, para provar a mim mesmo que estava de corpo e alma. Mas eu sou uma pessoa ponderada e responsável. Mas há outras formas de luta. Até às eleições os enfermeiros vão continuar a lutar.