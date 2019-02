A Associação República e Laicidade, que atua em defesa dos ideais republicanos e na promoção do princípio da laicidade, criticou esta quinta-feira a missa católica que será incluída no programa oficial da investidura no cargo de reitor do professor Amílcar Celta Falcão Ramos Ferreira da Universidade de Coimbra, de 54 anos, eleito no dia 11 de fevereiro para ocupar o cargo de 2019-2023.

O evento, marcado para o próximo dia 1 de março, engloba a "Missa Solene na Capela de S. Miguel", o que para a organização "constitui simultaneamente um privilégio concedido à comunidade religiosa em causa, uma manifestação de sectarismo contra aqueles que não pertencem a essa comunidade e uma violação da laicidade das instituições públicas", lê-se no comunicado enviado ao reitor recém-eleito da Universidade de Coimbra.