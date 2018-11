"Nunca vamos conseguir cativar jovens se dissermos a um jovem candidato a soldado que receberá 563 euros mensais", lamenta presidente da ANS.

Para o sargento-ajudante Mário Ramos, presidente da Associação Nacional de Sargentos (ANS), "é sempre negativo" que se baixem os padrões de qualificação para entrar num curso. O 47.º curso de sargentos, que decorre desde Setembro, pôde receber candidatos cuja nota média nas disciplinas de Português e Matemática era negativa. A nota média foi reduzida para nove valores e a mínima, para sete valores.



"Ao baixar os padrões, estamos a comprometer a execução dos elementos no futuro, face a armas mais complexas e a um nível de conhecimentos técnicos mais elevados. O que motiva este tipo de atitudes é a falta de candidatos, devido à falta de atractividade das condições propostas", explica Ramos.



"Nunca vamos conseguir cativar jovens se dissermos a um jovem candidato a soldado, em regime de contrato, que receberá 563 euros mensais, muito abaixo do que será o salário mínimo nacional a partir de Janeiro", frisa. "E terá que estar em permanente disponibilidade para o serviço e ficará a 200 ou 300 quilómetros de casa. Enquanto não olharmos para a necessidade de rever todo o sistema, para que recompense as pessoas pela dedicação e pela permanente disponibilidade, será muito difícil encontrar candidatos. [A redução das notas] É mais grave porque são militares que vão ingressar nos quadros permanentes."



Sargentos revelam que há 40 milhões em despesas não executados

Amanhã, dia 27 de Novembro, a ANS vai reunir com o ministro da Defesa, João Gomes Cravinho. Além da redução das notas, será abordado por que razões o curso de sargentos não é reconhecido. "É o terceiro ano lectivo desde a entrada em vigor do estatuto militar que não é reconhecida equivalência, que seria ao nível 5. A justificação é que a regulamentação continua a ser feita", sublinha Mário Ramos.



Na reunião, será questionado porque ainda não foi "vislumbrado" o despacho conjunto da Defesa e das Finanças sobre as promoções de 2018. "Sendo as Forças Armadas uma estrutura altamente hierarquizada, sem as promoções ficamos com graves problemas no exercício das funções para as quais os militares deveriam ser promovidos", lamenta o presidente da ANS. "Em 2017, o despacho referente a Janeiro saiu em Outubro e não foram pagos retroactivos. Em Novembro, ainda não há um vislumbre do despacho assinado. Entre incorporações que não se realizaram e promoções que não foram pagas, temos 40 milhões de euros em despesas com pessoal que não serão executados. São formas estranhas de tentar cumprir metas e objectivos."