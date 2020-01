O deputado do PS, Ascenso Simões, chamou esta quinta-feira aos juízes que realizaram o relatório do Tribunal de Contas acerca da venda de imóveis da Segurança Social (SS) à Câmara Municipal de Lisboa de "mentecaptos".

"O relatório do Tribunal de Contas sobre o negócio entre a Câmara de Lisboa e a Segurança Social deve ter sido escrito por mentecaptos, lido por mentecaptos e sancionado por mentecaptos. Como foi possível ter ascendido a conselheiro a tralha toda da maluqueira nacional?", escreveu Ascenso na sua página pessoal da rede social Twitter.

Na mesma, o deputado eleito pelo círculo de Vila Real anunciou esta quarta-feira que iria votar contra uma taxa sobre as celuloses se esta fosse acrescentada ao Orçamento do Estado. O comentário foi realizado depois do ministro do Ambiente e Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, ter afirmado que o tema "lhe escapou".

A taxa sobre celuloses não está no OE a que me vínculo. Se algum partido a propuser e o PS a apoiar eu votarei contra. #oe2020 — ascenso luís simões (@ascenso_simoes) January 15, 2020

De acordo com o relatório do Tribunal de Contas que Ascenso refere, o preço de venda de onze imóveis da SS à Câmara de Lisboa para arrendamento acessível, acordado em 2018, por 57,2 milhões, é inferior em 3,5 milhões ao valor de mercado.

Em conferência de imprensa nos Paços do Concelho, o presidente da autarquia de Lisboa, Fernando Medina, descreveu o relatório como "lamentável a todos os títulos" e "tecnicamente incompetente".