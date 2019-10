Não havia água canalizada. E eletricidade só depois das 18h. Na sala de cinema oficial – se é que se lhe pode chamar isso –, projetavam-se cópias ilegais de filmes e os assentos eram bancos de autocarro. Descrita assim, Dharamshala não é atraente. Mas é ali que está exilado o Dalai Lama. E foi por ele que, em 2005, Carlos Guimarães Pinto e Vanda (a namorada húngara que hoje é sua mulher) se hospedaram nesta aldeia do Norte da Índia.

Ele era um economista recém-formado, que tinha ido estagiar para a Índia. Mas a empresa estava sem clientes. "Não tínhamos nada para fazer, passávamos o dia a jogar computador", conta. Não era o estágio de sonho para alguém que queria ser consultor de gestão. Entediados com o estágio, ele e Vanda decidiram aproveitar o país. "Uma das nossas colegas, uma refugiada tibetana, disse-nos que o Dalai Lama ia começar a dar aulas de meditação. E que só dava uma vez por ano", conta o presidente do Iniciativa Liberal. Foram aceites num grupo com cerca de 120 pessoas. "Não lhe podíamos tocar por razões de segurança." Viam o Dalai Lama chegar por um corredor lateral e faziam a sessão de meditação. "Não somos budistas, nem nos tornámos." O plano de ficarem apenas uma semana para satisfazerem o que hoje descreve como "curiosidade cultural" prolongou-se para um mês, durante o qual deram aulas de inglês a refugiados tibetanos.

Sair de Portugal ajudou-o a desenvolver as ideias liberais?

Ganha-se capacidade de relativizar. Do que é que as pessoas precisam para ser felizes? Estive em muitos países que estavam em forte crescimento e em que havia uma certa energia para fazer empresas novas. Nas Filipinas, estava a trabalhar com uma empresa de telecomunicações e ninguém queria saber de estabilidade [contratual]. As pessoas saíam para montar os próprios negócios. Isto era transversal, não era cultural. Acontecia nas Filipinas ou no Sudão.

Quando é que passou a ser liberal?

Na faculdade, entender conceitos económicos que não são intuitivos ajuda a perceber a necessidade do liberalismo. Como fui escrevendo em blogues, interagindo com pessoas, recomendaram-me alguns autores liberais e revi-me naquilo que estava lá escrito. Nos Himalaias, como não tínhamos luz, li bastante. Só podíamos caminhar e ler.

Defende o papel zero do Estado?

Não faz sentido que o Estado não intervenha de todo. Estive em países que são Estados falhados, onde não existem as instituições que permitem que a economia cresça, que as pessoas se sintam seguras. Na Nigéria, do aeroporto ao hotel, tinha de levar dois guardas armados. É um caso de um Estado que não está a cumprir as suas obrigações. Na segurança, defesa, educação, saúde, parece-me essencial que exista um Estado financiador, que garanta isto. É algo bastante liberal. É uma forma de as pessoas não terem medo de arriscar.

Treze anos depois das aulas com o Dalai Lama – e com muitas outras atividades no currículo, de operador de call center a banqueiro de investimento e consultor no Dubai (que o levaria a ser consultor das Filipinas à Nigéria) –, em setembro de 2018, era já professor universitário na Católica e no Vietname (onde vai um mês por ano). Nessa data, arriscou entrar para um novo partido. "Se há exatamente" – a precisão é de Carlos Guimarães Pinto – "um ano e um mês me perguntassem se eu estaria nesta posição, eu diria que não era muito provável". Foi nessa altura que o convidaram para ter um papel político ativo (é presidente do Iniciativa Liberal e cabeça de lista pelo Porto) e tornou-se impossível afastar-se das redes sociais. O telemóvel está à cabeceira e só se desliga quando vai nadar (três vezes por semana). "Muitas ideias para o partido saem dali."

Mas há outro hobby de que se desligou, o futebol. É do Benfica, mas tirando os jogos do Sporting de Espinho (cidade onde cresceu), quase só vê a seleção. Um trauma que lhe ficou dos tempos na Faculdade de Economia do Porto. Para compor o orçamento de estudante tornou-se árbitro profissional. Os pais – ele, empregado de escritório numa fábrica; ela, funcionária numa escola – pagavam as despesas básicas, mas faltava-lhe dinheiro para sair à noite ou comprar roupa "mais composta".

Todos os fins de semana, durante quatro anos, percorreu o distrito de Aveiro para apitar jogos dos juniores aos seniores. Fez quase 200 euros extras por mês. Mas não foi experiência que repetisse: "Chegámos a ser perseguidos na autoestrada." Deixou-se da bola e a lição ficou-lhe para a vida. "Ser insultado de forma permanente ajuda a resistir a este ambiente de redes sociais." E essa é uma constante para o líder do Iniciativa Liberal