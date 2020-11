PSD diz que acordo com o Chega “em nada fere” a matriz do partido

Depois da defesa feita nas redes sociais, a direção do PSD emitiu esta segunda-feira de manhã um comunicado formal para explicar um acordo que tem estado sob um coro de críticas, mas permitirá levar os sociais-democratas ao poder nos Açores depois de 24 anos de governos socialistas.

O comunicado tem seis pontos, dois dos quais sobre o acordo com Chega, mas que não surgem à cabeça do texto. Num texto aparentemente genérico sobre aquilo a que o partido se refere como sendo "uma nova Aliança Democrática", que junta PSD, CDS e PPM, a direção de Rui Rio responde aos críticos que vêem na aproximação ao partido da extrema-direita uma antecâmara de um acordo nacional nas próximas legislativas e o abrir a porta a quem defende coisas como a prisão perpétua, a castração física e química de pedófilos ou a limitação dos direitos dos cidadãos estrangeiros.

Usando bold, o comunicado vinca que "não há nenhum acordo nacional" com o Chega, como não o há com a Iniciativa Liberal, o CDS ou o PPM. Porém, também não há qualquer tomada de posição que permita perceber se poderá ou não haver esse acordo nacional. As declarações de Rio a este propósito não têm sido completamente claras, porque embora tenha posto a "moderação" de algumas ideias como condição de aproximação a Ventura, poucos meses após essa tomada de posição o PSD Açores fecha um acordo com o Chega Açores sem que tenha havido uma alteração no programa do partido de extrema-direita.

A Comissão Política Permanente do PSD limita-se, no comunicado, a cingir a sua análise às quatro condições impostas por André Ventura para um acordo nos Açores, concluindo que "em nada ferem a matriz social-democrata do PSD".

"Propor a redução do número de deputados regionais (1), criar um Gabinete Regional de Luta Contra a Corrupção (2) reduzir a elevadíssima subsidiodependência na Região (3) e promover o aprofundamento da autonomia política no quadro do Estatuto Político-Administrativo dos Açores e da Constituição da República (4) são quatro aspetos que um Governo liderado pelo PSD deve naturalmente prosseguir na sua governação regional. Mal fora que não o fizesse apenas porque o Chega também o defende", escreve a direção social-democrata.



Um Governo "mais competente, sem mentiras e mais virado para o futuro"

No comunicado, há, contudo, um paralelismo estabelecido entre Açores e Continente, quando se escreve que "a Comissão Permanente insta o PSD dos Açores e o seu líder José Manuel Bolieiro a prosseguir com força e convicção esta importante mudança política na Região que, a exemplo do que se passa em Portugal continental, necessita de uma governação mais competente, sem mentiras e mais virada para o futuro".

De resto, a direção de Rio afirma que "o acordo de governo PSD-CDS-PPM - uma nova Aliança Democrática - tem todo o apoio institucional e político" do partido e "materializa o fim de uma hegemonia governativa socialista de 24 longos anos, que fica negativamente marcada por tiques de autoritarismo e fenómenos de nepotismo".



Acordo com IL cumpre "objetivo social-democrata"

Puxando pela aproximação ao Iniciativa Liberal, "a Comissão Permanente reconhece que os objetivos consensualizados entre o PSD-Açores e o IL para implementação de um novo modelo de governação, no sentido de diminuir o peso do Estado na sociedade e na economia, capaz de fazer crescer o PIB regional, de reduzir o fosso que separa os Açores do resto do País e da média da União Europeia, de combater a pobreza, de diminuir a dependência do exterior e de reduzir a dívida pública açoriana, são objetivos que o Governo PSD-CDS-PPM deverá, seguramente, prosseguir na sua governação regional".

"A governação socialista estagnou o desenvolvimento social e económico de muitos açorianos, colocando-os nos piores níveis de pobreza, de sucesso educativo e de acessibilidade aos cuidados de saúde. Dar e aumentar rendimentos fruto do trabalho, reduzindo a necessidade de subsídios e fiscalizando melhor a sua atribuição é, seguramente, um objetivo social-democrata", conclui-se.